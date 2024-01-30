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11:08, 30 января 2024Россия

В центре Петербурга мужчина напал в подъезде на восьмилетнюю школьницу

В Петербурге мужчина напал на восьмилетнюю девочку и удерживал ее в подъезде

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В центре Санкт-Петербурга мужчина напал на восьмилетнюю школьницу и удерживал ее в подъезде жилого дома неподалеку от станции метро «Маяковская». Об этом сообщила «Фонтанка».

По сведениям издания, горожанин вызвал сотрудников полиции к многоэтажке. Он рассказал, что незнакомец схватил его дочь и хватал ее за ноги.

Выйти из подъезда нападавший не сумел, его удерживали до прибытия оперативников. Позже выяснилось, что приставал к девочке 44-летний уроженец Приморского края.

Пока он получил протокол о мелком хулиганстве, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Калужской области за применение насилия в отношении представителя власти и избиение подростка задержали 30-летнего мужчину.

Уточнялось, что здоровью полицейской был причинен серьезный вред. Несовершеннолетний значительных травм не получил.

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      Анна Щербакова
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