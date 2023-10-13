Россиянин избил школьника и заступившуюся за него женщину-полицейского

В Калужской области россиянин избил подростка и сотрудницу полиции

В Калужской области за применение насилия в отношении представителя власти и избиение подростка задержали 30-летнего россиянина. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 5 августа обвиняемый, увидев неизвестного ему подростка, напал на школьника под надуманным предлогом и нанес тому несколько ударов кулаков по лицу и телу. Пострадавший обратился к сотруднице полиции, которая решила заступиться за школьника и вместе с ним отправилась на поиск обидчика. Когда женщина-полицейский вместе с школьником подошла к дебоширу на улице, чтобы выяснить мотив его поступка, тот ударил сотрудницу кулаком в лицо, а затем принялся избивать.

В результате здоровью полицейской был причинен серьезный вред. Злоумышленника задержали. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.