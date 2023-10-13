Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:35, 13 октября 2023Силовые структуры

Россиянин избил школьника и заступившуюся за него женщину-полицейского

В Калужской области россиянин избил подростка и сотрудницу полиции

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Калужской области за применение насилия в отношении представителя власти и избиение подростка задержали 30-летнего россиянина. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 5 августа обвиняемый, увидев неизвестного ему подростка, напал на школьника под надуманным предлогом и нанес тому несколько ударов кулаков по лицу и телу. Пострадавший обратился к сотруднице полиции, которая решила заступиться за школьника и вместе с ним отправилась на поиск обидчика. Когда женщина-полицейский вместе с школьником подошла к дебоширу на улице, чтобы выяснить мотив его поступка, тот ударил сотрудницу кулаком в лицо, а затем принялся избивать.

В результате здоровью полицейской был причинен серьезный вред. Злоумышленника задержали. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Что думаешь? Оцени!
    Владимир Седов
    Обсудить
    Последние новости

    ЦАХАЛ приступил к новым массированным ударам по сектору Газа

    Огромная акула-людоед попыталась отобрать улов у рыбаков и попала на видео

    Бывшая участница КВН рассказала о забавном случае с сыном Маслякова

    Результаты по американскому аналогу ЕГЭ рухнули до 30-летнего минимума

    Подозреваемые в хищении миллиардов рублей инвестиций QBF предстанут перед судом

    Беременная Кортни Кардашьян снялась в нижнем белье для журнала

    Необычный питомец на площадке для выгула собак попал на видео в Москве

    Раскрыта давняя лунная тайна

    Опоздавшим с посадкой саженцев дачникам дали советы

    В Белоруссии сообщили о найденном на границе с Польшей трупе мигранта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости