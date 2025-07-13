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00:10, 13 июля 2025Силовые структуры

СК России запросил доклад о расследовании нападения на девочек с молотком

Бастрыкин запросил доклад о расследовании нападения на девочек в Подмосковье
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Lantyukhov / Global Look Press

Глава Следственного комитета (СК) России запросил доклад о расследовании уголовных дел о нападении на двух девочек в Московской области. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 30 пункту «а», части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц)», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Подмосковье мужчина напал на двух девочек-подростков. В лицо 16-летней школьнице мужчина распылил жидкость из перцового баллончика и ударил ее по голове железным прутом. 13-летняя девочка попыталась сбежать — ее нашли без сознания неподалеку в лесу. Обе пострадавшие доставлены в больницу, младшая находится в крайне тяжелом состоянии. Нападавший задержан.

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