СК России запросил доклад о расследовании нападения на девочек с молотком

Бастрыкин запросил доклад о расследовании нападения на девочек в Подмосковье

Глава Следственного комитета (СК) России запросил доклад о расследовании уголовных дел о нападении на двух девочек в Московской области. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 30 пункту «а», части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц)», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Подмосковье мужчина напал на двух девочек-подростков. В лицо 16-летней школьнице мужчина распылил жидкость из перцового баллончика и ударил ее по голове железным прутом. 13-летняя девочка попыталась сбежать — ее нашли без сознания неподалеку в лесу. Обе пострадавшие доставлены в больницу, младшая находится в крайне тяжелом состоянии. Нападавший задержан.

