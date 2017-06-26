Ворон на два месяца нарушил работу почтовой службы в Ванкувере

Отделение Канадской почтовой службы (Canada Post) в Ванкувере прекратило доставку посылок и писем в один из восточных районов города из-за нападения ворона на почтальона. Об этом в Facebook сообщил Шон Бергман (Shawn Bergman), который присматривает за птицей и ведет от ее лица страницу в соцсети.

По словам мужчины, в результате инцидента, произошедшего два месяца назад, работник почты получил множество мелких ран. «Он [ворон] устроил стычку с почтальоном и поранил его. Когда я узнал об этом, то почувствовал себя ужасно. Но при этом я понимаю, что такое поведение связано с сезоном гнездования», — написал Бергман. «Он просто защищает свое гнездо, это инстинкты», — пояснил житель Ванкувера.

По его словам, он стал получать угрозы — птицу по кличке Кэнак (Canuck) угрожали убить. Мужчина пытался найти решение проблемы и способствовать восстановлению почтового обслуживания той части города, в которой проживают 13 человек (включая Бергмана). Он связывался с представительством Canada Post, предлагая помощь в обеспечении безопасности работников. Именно из опасений за своих сотрудников, судя по ответу компании, приведенному Global News, сбой в доставке корреспонденции до сих пор не устранен.

Отмечается, что мужчина хотел предоставить почтальону «небольшой легкий зонтик, который послужит щитом» от птицы.

Бергман констатировал, что «канадская почта потерпела поражение от ворона». «Надеюсь, что мои слова дойдут до правильных людей, которые на самом деле не будут безразличны к ситуации, пока не стало слишком поздно», — написал он.

Как пишет Global News, Кэнак и раньше попадал в новости: в январе 2016-го он прокатился в поезде легкого метро, а в мае того же года устроил беспорядок на оцепленном месте преступления (он, в частности, сорвал полицейскую ленту и разбрасывал там различные предметы).

У посвященной ворону страницы в Facebook более 57 тысяч подписчиков.

В Ванкувере базируется хоккейный клуб «Ванкувер Кэнакс», выступающий в североамериканской Национальной хоккейной лиге.