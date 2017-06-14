Австралийский полицейский разнял драку кенгуру и собаки

Видео: Anthony Hartley

Житель австралийского штата Новый Южный Уэльс Энтони Хартли (Anthony Hartley) снял на видео стычку немецкой овчарки и крупного кенгуру. Об этом сообщает Yahoo 7 News.

Мужчина рассказал, что заметил дерущихся животных, когда проезжал мимо на автомобиле. Он остановился и наблюдал за происходящим около 20 минут, пока собаку и кенгуру не разнял сотрудник полиции.

На видео кенгуру время от времени делает выпады в сторону пса, который лает, но не предпринимает попыток укусить противника. Овчарка отступает, но затем снова бросается за сумчатым.

В мае сообщалось, что американка Шэннон Севилль сняла на видео драку оленя и медведя из-за детеныша.