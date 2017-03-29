Чернокожий американец прогулялся с кенгуру на поводке

Видео: 9news.com.au

В Детройте (американский штат Мичиган) чернокожий мужчина вывел на улицу кенгуру на поводке и шлейке. Видеозапись с животным опубликовали Snapchat, а в среду, 29 марта, ролик загрузил 9news.com.au.

По информации Detroit News, кенгуру выгуливал владелец зоопарка экзотических животных Джавон Стакс (Javon Stacks). Он должен был доставить зверя на вечеринку по случаю дня рождения ребенка. По словам американца, он регулярно приводит птиц, рептилий и животных в различные учреждения и на мероприятия.

Местная организацию по защите прав животных Detroit Animal Control посчитала владение кенгуру незаконным и начала расследование инцидента.