Выгуливавший медведя без намордника житель Таганрога заинтересовал полицию

Ростов Позитивный

В Таганроге полиция ищет местного жителя, который вывел на улицу медведя без намордника. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на главк МВД по Ростовской области.

Мужчину и его питомца сняли на видео прохожие и выложили ролик в интернет. «По факту появления в социальных сетях видео с мужчиной, предположительно выгуливающим медведя, проводится проверка», — объяснил собеседник информагентства.

По его словам, правоохранители уже выяснили, где были замечены мужчина и медведь, и отправились на место происшествия. Стражи порядка также намерены выяснить, как потенциально опасный хищник мог оказаться в жилом районе без намордника.

Видео появилось в сети 18 марта. На кадрах, снятых на зеленой лужайке возле многоквартирного жилого дома, мужчина выводит медведя на поводке, но без намордника. Хозяин периодически протягивает зверю руку, тот в ответ замахивается на него передними лапами. За происходящим наблюдают несколько человек, некоторые из них делают видеозаписи.