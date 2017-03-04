Кадыров сравнил новый чеченский багги с волком и медведем

Новый бренд вездеходов, серийное производство которых запущено в Чеченской Республике, получил название «Чаборз». Об этом в субботу, 4 марта, сообщает ТАСС.

«Мы назвали его "Чаборз" не случайно, оно отражает качества, присущие двум почитаемым животным. "Ча" олицетворяет мощь и силу медведя, а "борз" — смелость и выносливость волка. Новые багги способны выполнить самые сложные тактические задания», — заявил глава республики Рамзан Кадыров в ходе церемонии на территории автомобильного завода «Чеченавто» в городе Аргун.

«Чаборз» сможет перевозить экипаж до трех человек и груз общей массой до 250 килограммов в степных, пустынных и горных условиях. Цена автомобиля в военном исполнении — 1,5 миллиона рублей, в гражданском — 1,1 миллиона. На мощностях завода «Чеченавто» планируется выпуск 30 автомобилей ежемесячно.

