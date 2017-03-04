Кадыров назвал запрет на ношение хиджабов убийственным для общества

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал предложения о запрете носить традиционную мусульманскую одежду в общественных местах, в том числе в российских школах. Его слова приводит в субботу, 4 марта, ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Россия 1».

«Такое запрещение убийственно для российского общества, потому что мы граждане России, [это] многонациональная и многоконфессиональная страна», — сказал Кадыров.

Глава Чечни указал на то, что проживающие в России мусульмане являются полноправными ее гражданами. «Мы должны укреплять наше государство, придерживаться обычаев в культуре и религиях, тогда мы будем непобедимы», — подчеркнул он.

31 января Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опроса, согласно которым половина россиян поддерживает отмену запрета на ношение хиджабов в школах.

24 января глава Минобрнауки Ольга Васильева, комментируя ситуацию в селе Белозерье в Мордовии, где от учительниц и учениц потребовали отказаться от ношения мусульманских платков, напомнила о светском характере образования в России. После этого Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин заявил, что Васильева идет против исторических ценностей мусульман.

Верховный суд России признал законным запрет на ношение хиджабов и другой религиозной атрибутики, а также мини-юбок, джинсов, одежды с глубоким декольте и пирсинга в школах Мордовии в феврале 2015 года. Первоначально запрет был установлен правительством республики.