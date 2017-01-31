Половина россиян выступила за отмену запрета хиджабов в школе

Половина россиян заявила, что нужно отменить запрет на ношение хиджабов в школах, чтобы дети мусульман могли нормально учиться. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

В то же время 37 процентов участников опроса считают, что запрет должен действовать, несмотря ни на что.

Социологи отмечают, что за последние пять лет россияне стали более терпимо относиться к внешним проявлениям религиозной принадлежности в учебных учреждениях. В настоящее время 47 процентов считают, что в религиозных атрибутах в школе «нет ничего страшного», а в 2012 году так считали 35 процентов респондентов. В то же время 47 процентов полагают, что носить мусульманские платки в учебных учреждениях недопустимо, в 2012-м данной точки зрения придерживались 53 процента опрошенных.

«За последние годы наблюдается повышение уровня социально-психологического принятия представителей других конфессиональных групп — значимые для исповедующих разные религии символические элементы, такие как хиджабы, стали более понятны и привычны», — пояснила директор специальных программ ВЦИОМ Елена Михайлова. Она отметила, что молодежь реже придает значение внешним атрибутам, указывающим на принадлежность к конфессии.

Дискуссия о допустимости ношения хиджабов возобновилась после того, как руководство Мордовии запретило учителям и ученицам школы в селе Белозерье носить мусульманские платки в целях профилактики экстремизма в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. 24 января министр образования Ольга Васильева заявила, что вопрос уже решен Конституционным судом, постановившим, что хиджабу не место в школе. «Не думаю, что истинно верующие люди атрибутикой свое отношение к вере стараются подчеркнуть», — сказала она.

После этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что, согласно российской конституции, гражданам гарантируется свобода совести и вероисповедания. «Мои три дочери учатся в школе, носят хиджаб, имеют отличные оценки. Ольга Васильева требует, чтобы они сняли платки? Девочки этого никогда не сделают», — отметил он.

Верховный суд России признал законным запрет на ношение хиджабов и другой религиозной атрибутики, а также мини-юбок, джинсов, одежды с глубоким декольте и пирсинга в школах Мордовии в феврале 2015 года. Первоначально запрет был установлен правительством республики.