Муфтий Татарстана обвинил Васильеву в попрании исторических ценностей

Выступившая против хиджабов в школах министр образования России Ольга Васильева идет против исторических ценностей мусульман. Об этом заявил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, сообщает «Интерфакс».

«Ксенофобия — недуг современного общества, который особенно опасен для нашей многонациональной страны. Именно поэтому я с тревогой в сердце воспринял заявления министра образования и науки РФ Ольги Васильевой, которая выступила против исторических культурных ценностей коренных мусульманских народов России», — сказал Самигуллин.

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Ранее в январе муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев назвал ущемлением прав человека и дискриминацией запрет на ношение мусульманских платков в образовательных учреждениях Мордовии. Он напомнил, что «мусульмане имеют право одеваться согласно канонам ислама и традициям своих народов».

Руководство Мордовии запретило учителям и ученицам школы в селе Белозерье носить мусульманские платки в целях профилактики экстремизма в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. 24 января министр образования Ольга Васильева заявила, что вопрос уже решен Конституционным судом, постановившим, что хиджабу не место в школе. «Не думаю, что истинно верующие люди атрибутикой свое отношение к вере стараются подчеркнуть», — сказала она.

Верховный суд России признал законным запрет на ношение хиджабов и другой религиозной атрибутики, а также мини-юбок, джинсов, одежды с глубоким декольте и пирсинга в школах Мордовии в феврале 2015 года. Первоначально запрет был установлен правительством республики.