Муфтий назвал дискриминацией запрет на хиджабы в школах Мордовии

Запрет на ношение мусульманских платков в образовательных учреждениях Мордовии — это ущемление прав человека. Об этом заявил муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев, сообщается в среду, 25 января, на странице Духовного управления мусульман региона в Instagram.

Как отмечается в записи, «предписанная Священным Кораном форма одежды мусульманки является неотъемлемой частью религии». «Согласно Конституции РФ, налицо ущемление прав человека и дискриминация на основе отношения к религии, что доказывает нарушение норм Федерального закона», — считает Межиев.

Чеченский богослов отмечает, что «мусульмане имеют право одеваться согласно канонам ислама и традициям своих народов», и интересуется, почему в таком случае «нельзя учащимся носить платок или хиджаб в образовательных учреждениях». Муфтий также осудил действия мордовских чиновников и заявление министра образования и науки России Ольги Васильевой.

Материалы по теме Хиджаб как неизбежность Мусульманское духовенство намерено конституционно закрепить разрешение на исламский платок в российских образовательных учреждениях

Скандал из-за запрета на хиджабы вновь разразился в татарском селе Белозерье ранее в январе, передает газета «Бизнес Online». По ее информации, в целях профилактики экстремизма в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, руководство региона потребовало от учителей и учениц местной школы снять мусульманские платки.

24 января Васильева прокомментировала ситуацию. Она указала, что вопрос уже решен Конституционным судом, который постановил, что «хиджабу как подчеркивающему национальную принадлежность не место в школе». «Не думаю, что истинно верующие люди атрибутикой свое отношение к вере стараются подчеркнуть», — добавила министр образования.

Верховный суд России признал законным запрет на ношение хиджабов и другой религиозной атрибутики, а также мини-юбок, джинсов, одежды с глубоким декольте и пирсинга в школах Мордовии в феврале 2015 года. Первоначально запрет был установлен правительством республики.