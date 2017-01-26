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Песков отказался вступать в дискуссию о ношении хиджабов в школах

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков

Кремль предпочитает дистанцироваться от полемики вокруг темы о ношении хиджабов в российских школах. Об этом в четверг, 26 января, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Вы знаете, мы не хотели бы становиться стороной в этой дискуссии в настоящий момент. Это первое. А второе — действительно, существовали разные форматы подхода к этой теме. Вы знаете, что были и судебные варианты, если я не ошибаюсь, Ставропольский край, Мордовия», — сказал Песков.

Таким образом он прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, который накануне, 25 января, выразил недоумение в связи с высказыванием министра образования и науки России Ольги Васильевой, выступившей против ношения мусульманского платка в школах.

«Вызывает удивление, что министр вместо того, чтобы поправить местных руководителей, свое личное убеждение навязывает миллионам граждан», — написал Кадыров в своем Instagram. Статья 28 Конституции России гарантирует свободу совести и вероисповедания, сказал глава Чечни, подчеркнув, что платок является «важной частью одежды мусульманина».

Кроме того, он выразил мнение, что тема ношения хиджабов поднимается, чтобы отвлечь внимание общества от реальных проблем школы. В Минобрнауки, в свою очередь, отказались комментировать заявление Кадырова.

Дискуссии вокруг ношения мусульманского платка в учебных заведениях обострились после того, как стало известно, что в целях профилактики экстремизма в преддверии ЧМ-2018, руководство Мордовии потребовало от педагогов и учащихся школы в селе Белозерье снять хиджабы.

Васильева, комментируя эту ситуацию, напомнила, что вопрос уже решен Конституционным судом, который постановил, что «хиджабу как подчеркивающему национальную принадлежность не место в школе». «Не думаю, что истинно верующие люди атрибутикой свое отношение к вере стараются подчеркнуть», — добавила министр образования.

Верховный суд России признал законным запрет на ношение хиджабов и другой религиозной атрибутики, а также мини-юбок, джинсов, одежды с глубоким декольте и пирсинга в школах Мордовии в феврале 2015 года. Первоначально запрет был установлен властями республики.

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