Глава Минобрнауки выступила за возвращение к традициям советской школы

Министр образования и науки Ольга Васильева выступает за возврат «к лучшим традициям советской школы». Об этом она сообщила в интервью «Независимой газете».

«Все новое — это хорошо забытое старое. Сегодня это все тоже актуально. Разве любая школа XXI века не должна воспитать личность, уважающую свой народ, ценящую труд?», — сказала она.

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Васильева также раскритиковала действующую в России двухуровневую систему подготовки в вузах. Она отметила, что в отличие от европейских университетов, которым для перехода на Болонскую систему потребовалось несколько столетий, Россия ввела ее за одно десятилетие. «Меня настораживает тот момент, когда при переходе на бакалавриат вместо полноценного создания новых программ вузы пошли по пути сокращения уже имеющихся», — отметила она.

В ноябре 2016 года Васильева заявила, что работа по изучению русского языка и повышению грамотности будет проводиться «даже через принуждение к тому». Также министр предложила обязать школьников участвовать в уборке помещений и пришкольных территорий, чтобы прекратить воспитывать потребителей.