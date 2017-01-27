Духовное управление мусульман напомнило о важности федерализма в споре о хиджабе

В Духовном управлении мусульман (ДУМ) предложили решать вопрос о допустимости ношения хиджабов в школах с учетом региональных особенностей. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал первый зампред ДУМ России Дамир Мухетдинов.

«В слове "федерация" заложены главный механизм и философия государства, согласно которым без учета особенностей населения, проживающего в том или ином регионе, мы не в состоянии построить гармоничное общество. Если мы не примем особенности чужого, иного для нас человека, то никогда не обретем гармонию», — пояснил он.

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Мухетдинов напомнил, что в настоящее время в России проживают от 25 до 30 миллионов мусульман, что составляет 15 процентов всего населения. В ближайшем будущем их станет 20-25 процентов. «Не учитывать их голоса будет катастрофой для государства», — подчеркнул представитель ДУМ.

26 января муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев назвал запрет на ношение мусульманских платков в образовательных учреждениях Мордовии ущемлением прав человека.

Днем ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что, согласно российской Конституции, гражданам гарантируется свобода совести и вероисповедания. «Мои три дочери учатся в школе, носят хиджаб, имеют отличные оценки. Ольга Васильева требует, чтобы они сняли платки? Девочки этого никогда не сделают», — отметил он.

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24 января министр образования Ольга Васильева заявила, что вопрос уже решен Конституционным судом, постановившим, что хиджабу не место в школе. «Не думаю, что истинно верующие люди атрибутикой свое отношение к вере стараются подчеркнуть», — сказала она.

Руководство Мордовии запретило учителям и ученицам школы в селе Белозерье носить мусульманские платки в целях профилактики экстремизма в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.

В 2015 году Верховный суд России признал законным запрет на ношение хиджабов и другой религиозной атрибутики, а также мини-юбок, джинсов, одежды с глубоким декольте и пирсинга в школах Мордовии. Первоначально запрет был установлен правительством республики.