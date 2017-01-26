В Духовном управлении мусульман предупредили о последствиях запрета хиджаба

Запрет на ношение хиджаба в школе может иметь негативные последствия. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал заместитель председателя Духовного управления мусульман России Дамир Мухетдинов.

Он указал на необходимость регионального подхода к этой проблеме. «Сейчас у российских чиновников сложилось понимание, что Россия — это, прежде всего, православная страна. Но если мы не примем особенности чужого, иного для нас человека, то никогда не найдем гармонию и не придем к единому знаменателю», — заявил Мухетдинов.

Пока же, по его мнению, в стране учитываются интересы лишь мажоритарной группы — православных. Однако местные власти должны принимать во внимание традиции и особенности разных ее регионов.

«Против меньшинства можно принимать законы, которые ущемляют его права, но надо понимать, что чем больше пружина сжимается, тем больше будет сила ее разжатия», — предупредил он.

25 января глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил, что российская Конституция гарантирует свободу совести и вероисповедания. «Мои три дочери учатся в школе, носят хиджаб, имеют отличные оценки. Ольга Васильева требует, чтобы они сняли платки? Девочки этого никогда не сделают», — пояснил он.

Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев назвал запрет на ношение мусульманских платков в образовательных учреждениях Мордовии ущемлением прав человека.

24 января министр образования Ольга Васильева заявила, что вопрос уже решен Конституционным судом, постановившим, что хиджабу не место в школе. «Не думаю, что истинно верующие люди атрибутикой свое отношение к вере стараются подчеркнуть», — сказала она.

Ранее руководство Мордовии запретило учителям и ученицам школы в селе Белозерье носить мусульманские платки в целях профилактики экстремизма в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.

В 2015 году Верховный суд России признал законным запрет на ношение хиджабов и другой религиозной атрибутики, а также мини-юбок, джинсов, одежды с глубоким декольте и пирсинга в школах Мордовии.