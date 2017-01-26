В СПЧ допустили ношение хиджабов в школах

В президентском Совете по правам человека (СПЧ) предложили оставить регионам право решать вопрос о допустимости ношения хиджабов в школах. Об этом в интервью Национальной службе новостей (НСН) заявил заместитель председателя президентского Совета Евгений Бобров.

«Ношение хиджаба нарушением Конституции не является, потому что у нас светское государство, и образовательная деятельность тоже должна соответствовать принятым законам. Но я считаю, что в регионах, где принято носить хиджаб, возможно разрешить их надевать в школах», — сказал Бобров, отметив, что данный пункт необходимо прописать в законе «Об образовании».

Член СПЧ добавил, что ситуацию необходимо обсудить с привлечением сотрудников Минобразования и представителей конфессии. Он должен регулироваться на уровне субъектов федерации.

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Ранее 25 января глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил, что российская Конституция гарантирует свободу совести и вероисповедания. «Мои три дочери учатся в школе, носят хиджаб, имеют отличные оценки. Ольга Васильева требует, чтобы они сняли платки? Девочки этого никогда не сделают», — пояснил он.

Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев назвал запрет на ношение мусульманских платков в образовательных учреждениях Мордовии ущемлением прав человека.

24 января министр образования Ольга Васильева заявила, что вопрос уже решен Конституционным судом, постановившим, что хиджабу не место в школе. «Не думаю, что истинно верующие люди атрибутикой свое отношение к вере стараются подчеркнуть», — сказала она.

Ранее руководство Мордовии запретило учителям и ученицам школы в селе Белозерье носить мусульманские платки в целях профилактики экстремизма в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.

В 2015 году Верховный суд России признал законным запрет на ношение хиджабов и другой религиозной атрибутики, а также мини-юбок, джинсов, одежды с глубоким декольте и пирсинга в школах Мордовии. Первоначально запрет был установлен правительством республики.