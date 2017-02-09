СПЧ задумался о законодательном регулировании ношения хиджабов в школах

Совет при президенте России по правам человека (СПЧ) предложил законодательно урегулировать права школьников на ношение религиозной одежды, сообщает в четверг, 9 февраля, газета «Известия».

«Как минимум надо договориться о ценностях и выработать общие подходы. А дальше посмотрим, готовы ли мы к законодательному решению этой проблемы», — рассказал член СПЧ Евгений Бобров. По его мнению, главный вопрос заключается в том, насколько открыто школьники смогут демонстрировать свою конфессиональную принадлежность и не нарушит ли это светскость российского государства.

Еще один член СПЧ Александр Брод отметил, что в стране есть регионы, где подавляющее большинство населения — верующие, и для них надо будет предусмотреть особые исключения.

Материалы по теме «Рамзан Кадыров все объяснил одной фразой» Должны ли мусульманки носить хиджаб в школе

Дискуссия о хиджабах разгорелась после того, как руководство Мордовии запретило учителям и ученицам школы в селе Белозерье носить традиционные мусульманские элементы одеяния, объяснив это профилактикой экстремизма в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. 24 января министр образования Ольга Васильева заявила, что Конституционный суд постановил, что хиджабу не место в школе. «Не думаю, что истинно верующие люди атрибутикой свое отношение к вере стараются подчеркнуть», — сказала она.

Против Васильевой выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он напомнил, что Конституция России гарантирует каждому гражданину свободу совести и вероисповедания. Он также указал и на своих троих дочерей-отличниц, посещающих занятия в хиджабе. «Ольга Васильева требует, чтобы они сняли платки? Девочки этого никогда не сделают», — заявил он.

Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в конце января, 47 процентов россиян считают, что в религиозных атрибутах в школе «нет ничего страшного», и только 37 процентов уверены, что запрет должен действовать.