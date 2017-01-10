Туристов позвали в Россию для знакомства с белыми медведями

Эксперты издательства Lonely Planet включили российский остров Врангеля в топ-5 направлений, где туристы смогут увидеть белых медведей в природных условиях. Об этом сообщается на сайте Lonely Planet.

Как отмечают журналисты, путешественники смогут посетить остров, расположенный в Северном Ледовитом океане, в рамках экспедиционных туров на круизных судах и полюбоваться на медведей, моржей и других животных, обитающих в этом регионе.

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В список, места в котором не ранжируются, также вошел город Черчилл в канадской провинции Манитоба. На побережье Гудзонова залива, где расположен этот населенный пункт, каждую осень собираются белые медведи. Животные ждут, когда вода снова замерзнет, чтобы возобновить охоту на льду.

Туристов в окрестностях Черчилля возят на автомобилях, чтобы они могли в безопасности понаблюдать за хищниками.

Еще одним подходящим местом для того, чтобы увидеть белых медведей в естественных условиях, является городок Кактовик на Аляске. Кактовик является единственным населенным пунктом острова Бартер в море Бофорта.

Путешественников доставляют туда на легкомоторных самолетах и устраивают для них экскурсии на лодках, длящиеся несколько часов.

Кроме того, в список направлений вошли норвежский остров Западный Шпицберген в Северном Ледовитом океане и круизные маршруты вдоль берегов Гренландии.