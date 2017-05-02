Австралийка нашла во дворе гигантского питона с кенгуру в брюхе

Жительница Австралии обнаружила возле своего дома крупного аметистового питона, проглотившего кенгуру. Об этом сообщает издание The Cairns Post.

По словам Рини Стинвинкел (Rini Steenwinkel), проживающей недалеко от города Кэрнс, штат Квинсленд, пятиметровая рептилия лежала в недалеко от дверей ее дома.

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Женщина утверждает, что специалист по ловле змей, которому она позвонила, не верил ее рассказу, пока не увидел пресмыкающееся собственными глазами. «Он сказал, что такая змея способна проглотить шестилетнего ребенка», — рассказывает Стинвинкел.

Ловец написал в Facebook, что вес пресмыкающегося вместе с проглоченной добычей достиг примерно 40 килограммов.

Чтобы справиться с питоном таких размеров, ему понадобилась помощь знакомого. Совместными усилиями они положили гигантскую рептилию в багажник, отвезли к соседней реке и выпустили на волю.

Аметистовый питон — самая крупная змея Австралии. Средняя длина составляет 3,5 метра, однако известны экземпляры до 8,5 метра в длину. Крупные особи охотятся на кенгуру и нередко нападают на кошек и собак, поэтому жители Квинсленда стараются держать домашних животных в вольерах.

В апреле сообщалось, что на юге американского штата Флорида поймали темного тигрового питона, длина которого составляет пять метров, а вес — 65 килограммов.