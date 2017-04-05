Во Флориде поймали пятиметрового тигрового питона

На юге американского штата Флорида поймали темного тигрового питона, длина которого составляет пять метров, а вес — 65 килограммов. Об этом сообщает WPTV.

Гигантское пресмыкающееся выследили ловцы Николас Бейнос (Nicholas Banos) и Леонардо Санчез (Leonardo Sanchez), которые участвуют в начатых властями штата соревнованиях для охотников на питонов.

Первым змею заметил Санчез. «Он закричал: Питон! Питон! Выскакиваю из машины, смотрю: большой питон растянулся возле деревьев у воды», — рассказал Бейнос. Один из ловцов схватил рептилию за хвост, другой — за голову. Она пыталась скрыться в водоеме, но через несколько минут мужчины сумели затолкать ее в мешок и отнести в автомобиль.

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Типичный представитель вида темного тигрового питона вырастает до 3,7 метра. Длина рекордного экземпляра достигла 5,74 метра.

Тигровые питоны случайно попали во Флориду из Юго-Восточной Азии около 30 лет назад. Они расплодились в регионе Эверглейдс, занимающем южную четверть полуострова, и стали истреблять местную фауну.

Власти штата неоднократно устраивали конкурсы для охотников на питонов, призванные сократить поголовье инвазивного вида. UPI сообщает, что в этом году за поимку змеи длиной четыре фута (1,2 метра) ловцы получают 50 долларов. Каждый дополнительный фут (около 30 сантиметров) увеличивает награду на 25 долларов. Таким образом, пятиметровая змея принесет Бейносу и Санчезу 325 долларов.

В марте сообщалось, что во Флориде поймали дикого нильского варана длиной более метра, который забрел в город Кейп-Корал.