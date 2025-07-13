Перехват российским «Аллигатором» украинских беспилотников попал на видео

Эксклюзивные кадры перехвата российским разведывательно-ударным вертолетом нового поколения Ка-52 «Аллигатор» украинских беспилотников опубликовал военный блогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале.
На кадрах видно огневое поражение цели противника.
Армейская авиация России использовала для уничтожения дронов ВСУ ракеты «Игла». «Экипаж лучшего ударника успешно аннигилировал два БПЛА», — отметил военблогер.
Ранее он сообщил, что новые тяжелые огнеметные системы ТОС-3 «Дракон» были замечены в зоне специальной военной операции.