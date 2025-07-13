Перехват российским «Аллигатором» украинских беспилотников попал на видео

Военблогер Федоров показал кадры перехвата российским Ка-52 беспилотников ВСУ

Эксклюзивные кадры перехвата российским разведывательно-ударным вертолетом нового поколения Ка-52 «Аллигатор» украинских беспилотников опубликовал военный блогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале.

На кадрах видно огневое поражение цели противника.

Армейская авиация России использовала для уничтожения дронов ВСУ ракеты «Игла». «Экипаж лучшего ударника успешно аннигилировал два БПЛА», — отметил военблогер.

Ранее он сообщил, что новые тяжелые огнеметные системы ТОС-3 «Дракон» были замечены в зоне специальной военной операции.