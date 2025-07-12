В зоне СВО заметили «Дракона»

Военблогер Федоров показал кадры с огнеметной системой ТОС-3 «Дракон» в зоне СВО

Военный блогер Кирилл Федоров сообщил, что новые тяжелые огнеметные системы ТОС-3 «Дракон» были замечены в зоне специальной военной операции (СВО). Соответствующие кадры опубликованы в его Telegram-канале.

«На фронте засветилась новая тяжелая огнеметная система ТОС-3 "Дракон", которая ранее была представлена на выставке», — отметил он.

Федоров указал, что «Дракон», как и ТОС «Солнцепек», выполнен на базе танка, но имеет 15 направляющих вместо 24, к тому же большей длины.

Ранее американское издание The National Interest сообщило, что тяжелая огнеметная система ТОС-3 «Дракон» превосходит прошлые модификации ТОС по боевой мощи. «"Дракон" может запускать зажигательные снаряды на расстояние до 24 километров или далеко за пределы видимости», —говорилось в публикации.

