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16:33, 11 ноября 2024Наука и техника

В США рассказали о превосходстве ТОС-3 «Дракон»

NI: огнеметная система ТОС-3 «Дракон» превосходит прошлые модификации ТОС
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: РИА Новости

Тяжелая огнеметная система ТОС-3 «Дракон» превосходит прошлые модификации ТОС по боевой мощи. Преимущества установки назвали в публикации американского издания The National Interest (NI).

«"Дракон" может запускать зажигательные снаряды на расстояние до 24 километров или далеко за пределы видимости», — рассказали в публикации.

Автор отметил, что огнеметную систему построили на шасси танка Т-72, которое обеспечивает хорошую защиту экипажа.

ТОС получила блок направляющих на 15 термобарических снарядов. Как пишет издание, на месте удара подобными боеприпасами образуется облако пламени с температурой до 3000 градусов, которое наносит ущерб живой силе, зданиям и технике.

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В июне ТОС-3 впервые показали в ходе мероприятий, посвященных юбилею первой гвардейской мобильной бригады радиационной, химической и биологической защиты. Машина получила решетчатые экраны для защиты от дронов и блоки динамической защиты.

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