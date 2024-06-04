Минобороны впервые показало огнеметного «Дракона»

Минобороны впервые показало новую огнеметную систему ТОС-3 «Дракон»

Тяжелую огнеметную систему ТОС-3 «Дракон» впервые показали в ходе мероприятий, посвященных 45-летней годовщине со дня образования первой гвардейской мобильной бригады радиационной, химической и биологической защиты в Саратовской области. Об этом сообщает Минобороны России.

«В настоящее время подразделения соединения оснащены новейшими образцами вооружения и военной техники, которые были представлены на отдельной экспозиции: подвижные химические лаборатории ПХЛ-2, унифицированные тепловые машины УТМ-80, тяжелые огнеметные системы ТОС-2 и ТОС-1А на базе танка Т-80, разведывательные, химические машины РХМ-6, станции специальной обработки УССО, дымовые машины ТДА-3 и прочая техника», — говорится в сообщении.

Также на опубликованном ролике можно заметить систему, которая похожа на «Дракона». Машина отличается от прошлых версий ТОС удлиненным блоком с уменьшенным количеством направляющих. Это позволяет использовать снаряды с увеличенной мощностью и дальностью.

Блок направляющих прикрыли решетчатыми экранами для защиты от дронов-камикадзе, а борт корпуса получил элементы динамической защиты «Реликт».

В апреле индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии государственной корпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил о создании первого опытного образца «Дракона». Он отметил, что новая пусковая установка ТОС позволит увеличить дальность стрельбы.