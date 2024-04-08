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03:01, 8 апреля 2024Наука и техника

Стало известно о разработке в России тяжелой огнеметной системы ТОС-3

Ростех заявил о создании новой тяжелой огнеметной системы ТОС-3

Фото: РИА Новости

Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии государственной корпорации «Ростех» Бекхан Оздоев заявил в разговоре с ТАСС, что в настоящий момент ведется разработка новой тяжелой огнеметной системы ТОС-3. Стало известно, что первая опытная машина уже была произведена.

«Перспективная машина на гусеничной базе будет оснащена новой пусковой установкой. Это позволит увеличить дальность стрельбы, применять новые боеприпасы», — объяснил Оздоев.

Ранее генеральный директор ВНИИ «Сигнал» Владимир Пименов рассказал, что точность ТОС 1А «Солнцепек» получилось значительно повысить благодаря внедрению новой системы ориентирования. По его словам, российские бойцы обратились к ученым с просьбой создать технологии, которые помогут сократить время пребывания ТОС на боевой позиции.

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      Маргарита Пименова
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