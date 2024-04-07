Точность «Солнцепеков» удалось значительно повысить

Точность тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» повысили до одного метра

Точность тяжелых огнеметных систем (ТОС) 1А «Солнцепек» удалось значительно повысить благодаря внедрению новой системы ориентирования. Об этом сообщил генеральный директор ВНИИ «Сигнал» Владимир Пименов, передает РИА Новости.

Как сообщил Пименов, военные обратились к ученым с просьбой создать технологии, которые помогут сократить время пребывания ТОС на боевой позиции. Решением стала новая система полевого ориентирования, которая также помогла повысить точность работы до метра.

Ранее о совершенствовании тактики целеуказания для «Солнцепеков» рассказали в Министерстве обороны России. Как сообщили в ведомстве, работа ТОС в зоне проведения специальной военной операции теперь осуществляется при поддержке беспилотников.