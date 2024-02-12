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17:17, 12 февраля 2024Наука и техника

В Минобороны рассказали о работе «Солнцепеков» с БПЛА

Минобороны: работа ТОС «Солнцепек» корректируется при помощи БПЛА

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек» в зоне специальной военной операции (СВО) работают при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

«Контроль и корректировка поражаемых целей проводится расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт», — рассказали в военном ведомстве.

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Там уточнили, что расчеты ТОС ежедневно выполняют задачи по уничтожению укрепленных пунктов Вооруженных сил Украины. После выполнения боевой задачи расчеты оперативно проводят смену боевой позиции и перезарядку установки.

Ранее генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на выставке World Defense Show 2024, проходившей с 4 по 8 февраля в Эр-Рияде, заявил, что Саудовская Аравия может купить тяжелые огнеметные системы ТОС-1А.

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      Иван Потапов
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