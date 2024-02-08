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16:51, 8 февраля 2024Наука и техника

Саудовская Аравия заинтересовалась российскими ТОС-1А

Глава «Рособоронэкспорта» Михеев: Саудовская Аравия заинтересовалась ТОС-1А

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Саудовская Аравия может купить тяжелые огнеметные системы ТОС-1А. Об интересе ближневосточной страны к российскому оружию на выставке World Defense Show 2024, проходящей с 4 по 8 февраля в Эр-Рияде, рассказал генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, пишет ТАСС.

«Модернизированные тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, противотанковые ракетные комплексы "Корнет-ЭМ", оружие ближнего боя и стрелковое вооружение неизменно вызывают интерес у представителей вооруженных сил ближневосточных стран», — сказал глава компании.

По его словам, перечисленные вооружения отлично себя зарекомендовали как в ходе антитеррористических мероприятий на Ближнем Востоке, так и в ходе специальной военной операции на Украине.

Ранее Михеев рассказал, что иностранным партнерам интересна работа с Россией над перспективным легким тактическим самолетом, известным как Checkmate, или Су-75.

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      Иван Потапов
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