В России рассказали об интересе иностранцев к Су-75

«Рособоронэкспорт»: иностранцам интересна работа с Россией над Су-75

Иностранным партнерам интересна работа с Россией над перспективным легким тактическим самолетом (ЛТС), известным как Checkmate или Су-75, заявил в ходе Международной выставки вооружений World Defense Show 2024, которая проходит в Эр-Рияде с 4 по 8 февраля, генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам руководителя, преимуществами Су-75 перед немногочисленными иностранными аналогами можно назвать открытую архитектуру, позволяющую адаптировать машину под интересы заказчика. «В ходе консультаций мы обсуждаем возможности совместной разработки и интеграции передовых бортовых систем, авионики, иностранных авиационных средств поражения», — добавил Михеев.

Глава «Рособоронэкспорта» напомнил об уже имеющейся широкой линейке авиационных средств поражения для истребителей пятого поколения, допускающих внутрифюзеляжное размещение. «В качестве таких авиационных средств поражения недавно впервые за рубежом были представлены авиационные управляемые ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД2 и РВВ-БД, крылатая ракета Х-69», — добавил Михеев.

Ранее руководитель сообщил, что Россия совместно с арабскими странами допускает создание нового истребителя на базе ЛТС.