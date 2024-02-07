Россия допустила создание с арабскими странами истребителя на базе Су-75

Михеев: с арабскими странами на базе Су-75 допускается создание истребителя

Россия совместно с арабскими странами допускает создание нового истребителя на базе перспективного легкого тактического самолета (ЛТС), известного как Checkmate или Су-75, заявил в ходе Международной выставки вооружений World Defense Show 2024, которая проходит в Эр-Рияде с 4 по 8 февраля, генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. Об этом сообщает ТАСС.

По словам руководителя, перспективный ЛТС «с открытой архитектурой на сегодня является наиболее актуальным продуктом для выстраивания проектов по совместной разработке перспективных авиационных комплексов в ближневосточном регионе».

Михеев отметил, что конструкция Су-75 предполагает возможность адаптации самолета под решение различных задач. Также Checkmate допускает создание беспилотной версии.

Ранее в госкорпорации «Ростех» сообщили, что конструкцию перспективного истребителя пятого поколения Су-75 изменили на основе отзывов возможных покупателей.