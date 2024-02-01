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15:13, 1 февраля 2024Наука и техника

Конструкцию российского Checkmate изменили

«Ростех»: конструкцию перспективного истребителя Checkmate изменили
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Конструкцию перспективного истребителя пятого поколения Checkmate, также известного как Су-75, изменили на основе отзывов возможных покупателей. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех», передает ТАСС.

«Помимо сбора дополнительных требований, которые высказали возможные покупатели, также были проведены работы по оптимизации стоимости и анализ отдельных технических решений. Это позволило существенно повысить конкурентоспособность, коммерческую привлекательность, а также снизить технические риски при создании отечественного однодвигательного самолета», — говорится в сообщении.

В госкорпорации отметили, что принцип модульности и современные цифровые технологии позволили изменить конструкцию самолета в кратчайшие сроки.

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В январе стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация запатентовала дезинформационно-искажающую окраску, которую должен получить Су-75. Окраска предназначена для усложнения визуального распознавания типа самолета.

Checkmate представили в ходе Международного авиационно-космического салона 2021 года. Однодвигательный самолет может адаптироваться под применение по наземным, надводным и воздушным целям.

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      Даниил Иринин
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