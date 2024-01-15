Российский истребитель получит дезинформационно-искажающую окраску

ОАК запатентовала маскировочную окраску для истребителя Су-75

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) запатентовала маскировочную окраску, которую должен получить перспективный истребитель пятого поколения Checkmate, также известный как Су-75. Об этом сообщает ТАСС.

В соответствующем патенте, на которое ссылается агентство, указано, что речь идет о дезинформационно-искажающей окраске легкого тактического самолета (ЛТС). Отмечается, что описываемый в документе истребитель по своей конструкции отвечает ранее представленному ОАК изделию Су-75.

«Дезинформационно-искажающая окраска предназначена для усложнения визуального распознавания типа самолета и прогнозирования его возможных маневров при кратковременном наблюдении, а также для усложнения поиска и отслеживания самолета на фоне различных подстилающих поверхностей и облачного неба», — говорится в патенте.

Там же указано, что подобная маскировка «предназначена для искажения силуэта самолета с визуальной подменой его на силуэт самолета другого типа и меньшей размерности для затруднения визуальной идентификации и одновременной маскировки этого силуэта на фоне подстилающей земной поверхности и облаков».

В декабре прошлого года ТАСС сообщил, что ОАК запатентовала модульный вариант Су-75 со сменными головными частями.