Запатентован модульный Су-75 со сменными головными частями

ОАК запатентовала модульный истребитель Су-75 со сменными головными частями

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) запатентовала модульный вариант легкого тактического самолета (ЛТС), известного как Checkmate и Су-75, со сменными головными частями. Об этом со ссылкой на документацию сообщает ТАСС.

«Сменные модульные головные части фюзеляжа могут нести различный функционал и различное наполнение, а также могут иметь различное внешнее исполнение, не влияющие при этом на аэродинамические и радиолокационные показатели самого летательного аппарата: одноместная [или двухместная] кабина экипажа пилотируемого летательного аппарата, головная часть беспилотного летательного аппарата и другие», — указано в патенте.

Отмечается, что подход с использованием универсальной конструкции позволит «кардинально менять функционал всего авиационного комплекса при неизменности заложенных в базовую платформу транспортных возможностей».

В ноябре в холдинге «Росэлектроника» сообщили, что Checkmate получил комплекс связи от истребителя пятого поколения Су-57.

В июле 2021 года госкорпорация «Ростех» презентовала ЛТС на МАКС-21. По словам главы компании Сергея Чемезова, однодвигательный тактический истребитель будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов.