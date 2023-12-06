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20:01, 6 декабря 2023Наука и техника

Запатентован модульный Су-75 со сменными головными частями

ОАК запатентовала модульный истребитель Су-75 со сменными головными частями

Фото: Leonid Faerberg / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) запатентовала модульный вариант легкого тактического самолета (ЛТС), известного как Checkmate и Су-75, со сменными головными частями. Об этом со ссылкой на документацию сообщает ТАСС.

«Сменные модульные головные части фюзеляжа могут нести различный функционал и различное наполнение, а также могут иметь различное внешнее исполнение, не влияющие при этом на аэродинамические и радиолокационные показатели самого летательного аппарата: одноместная [или двухместная] кабина экипажа пилотируемого летательного аппарата, головная часть беспилотного летательного аппарата и другие», — указано в патенте.

Отмечается, что подход с использованием универсальной конструкции позволит «кардинально менять функционал всего авиационного комплекса при неизменности заложенных в базовую платформу транспортных возможностей».

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В ноябре в холдинге «Росэлектроника» сообщили, что Checkmate получил комплекс связи от истребителя пятого поколения Су-57.

В июле 2021 года госкорпорация «Ростех» презентовала ЛТС на МАКС-21. По словам главы компании Сергея Чемезова, однодвигательный тактический истребитель будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов.

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      Иван Потапов
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