«Росэлектроника»: перспективный Су-75 получил комплекс связи от Су-57

Российский перспективный однодвигательный легкий тактический самолет (ЛТС), также известный как Су-75 и Checkmate, получил комплекс связи от истребителя пятого поколения Су-57. Об этом ТАСС сообщили в холдинге «Росэлектроника».

«Решение многих функциональных задач, повышающих эффективность действий авиации, осуществляется с помощью бортовых комплексов цифровых средств связи. Наше радиосвязное оборудование активно применяется в составе новейших летательных аппаратов, в том числе включено в состав бортового радиоэлектронного оборудования перспективных самолетов», — заявили в компании.

Агентство отмечает, что комплекс связи обеспечивает обмен данными в сложных радиоэлектронных условиях на расстоянии до 1500 километров.

В июле 2021 года госкорпорация «Ростех» презентовала ЛТС на МАКС-21. По словам главы компании Сергея Чемезова, однодвигательный тактический истребитель будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов.

Как заявлял руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, показанный на салоне самолет является образцом, который полетит в 2023 году.