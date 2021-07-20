«Ростех» назвал цену российского однодвигательного истребителя пятого поколения

Российский однодвигательный тактический истребитель, модель которого была представлена на Международном авиационно-космическом салоне 2021 года (МАКС-2021), будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов. Цену нового самолета журналистам назвал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, сообщает ТАСС.

«Это легкий истребитель пятого поколения. Аналоги такие у нас в мире существуют. Это и F-35, и Gripen, и Rafale. Только мы поставили перед собой задачу поставить очень дешевый и эффективный самолет. У нас будет цена, надеюсь, где-то от 25 до 30 миллионов долларов, а у них — от 60 до 90 миллионов долларов», — сказал глава госкорпорации.

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По его словам, «скорость нового легкого истребителя составит 1,9 тысячи километров в час, дальность — около 3 тысяч километров». «Наша машина отличается тем, что есть возможность максимальное количество полезного груза взять — более 7 тонн она может нести. Это и различные виды вооружения: ракеты, управляемые ракеты, авиабомбы и стрелковое вооружение — пушка будет установлена», — заявил Чемезов.

Ранее модель данного самолета разработки «Сухого» глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь показал президенту России Владимиру Путину.

В июле соответствующий ролик с данным истребителем опубликовал «Ростех».

Как тогда же предположило американское издание The Drive, перспективы нового самолета будут определяться возможностью получения зарубежного финансирования.