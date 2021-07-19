«Ростех» показал первое видео перспективного истребителя для МАКС-2021

Видео: YouTube/ Ростех

Госкорпорация «Ростех» опубликовала в своем YouTube-канале первое видео перспективного российского истребителя, который станет главной премьерой авиасалона МАКС-2021.

На кадрах виден контур самолета анфас, кроме того, раскрыт однодвигательный тип конструкции и разработчик воздушного судна, им стала компания «Сухой».

Завершается ролик надписью «Tomorrow», премьера истребителя состоится завтра, 20 июля, на МАКС-2021. Трансляция будет вестись на канале госкорпорации и на официальном ресурсе, созданном для премьеры самолета.

Ранее «Ростех» показал в своем Telegram-канале фотографию носовой части нового истребителя, презентация которого пройдет на авиасалоне МАКС-2021.

Новый российский боевой самолет с одним двигателем имеет носовую часть, выполненную с применением технологий малозаметности. Ее особенностью является сдвигающийся вверх фонарь кабины пилота, а также размещенный снизу воздухозаборник. На фото также видна окраска самолета, выполненная в серой камуфляжной схеме пиксельного типа.

