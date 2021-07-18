«Ростех» показал носовую часть нового российского истребителя, который презентуют на МАКС

Госкорпорация «Ростех» показала в своем Telegram-канале фотографию носовой части нового истребителя, презентация которого пройдет на авиасалоне МАКС-2021.

Новый российский боевой самолет с одним двигателем имеет носовую часть, выполненную с применением технологий малозаметности. Ее особенностью является сдвигающийся вверх фонарь кабины пилота, а также размещенный снизу воздухозаборник.

На фото также видна окраска самолета, выполненная в серой камуфляжной схеме пиксельного типа.

«Ребята, вы действительно думаете, что нам все еще по-прежнему нечем вас удивить?» — подписали в «Ростехе» фотографию.

Ранее «Ростех» опубликовал в Facebook фото самолета, который станет главной премьерой авиакосмического салона МАКС-2021. На кадрах воздушное судно закрыто черным чехлом, а подпись гласит Wanna see me naked? (дословно «Хочешь увидеть меня раздетым?» — прим. «Ленты.ру»)

В этом году Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в городе Жуковском Московской области.