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В России потратят миллиарды рублей на создание «нереальных» процессоров

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Фото: Siegra Asmoel / Global Look Press
«Ростех» решил создать первый российский процессор нового поколения на архитектуре RISC-V

«Ростех» намерен разработать первый российский процессор нового поколения на открытой архитектуре RISC-V для компьютеров и серверов. Партнером госкорпорации стал разработчик систем хранения данных и серверов Yadro, входящий в «ИКС холдинг» Алишера Усманова. О проекте рассказали представители обеих компаний, пишут «Ведомости».

На работу потратят 27,8 миллиарда рублей, из которых 18 миллиардов выделят «Ростех» и его дочернее предприятие «Национальные технологии», а 9,8 миллиарда пойдут из федерального бюджета. К 2025 году процессоры должны быть готовы, а техника с ними начнет поступать структурам «Ростеха», учреждениям Минобрнауки, Минпросвещения и Минздрава.

Директор Консорциума отечественных разработчиков систем хранения данных Олег Изумрудов указал, что заявленные разработчиками характеристики выглядят нереальными в перспективе десятилетий. Например, в настоящее время процессоры этой архитектуры работают на тактовой частоте 450 мегагерц, а российские компании хотят достичь 2 гигагерц.

Такой параметр указан в описании будущего процессора. Также там говорится, что это будет 8-ядерное устройство с топологическими размерами 12 нанометров. Представитель Yadro утверждает, что архитектура RISC-V считается самой перспективной, ей занимаются Google, Samsung, Huawei, Nvidia, Western Digital, Qualcomm, Alibaba. Собственные национальные программы по ее поддержке запущены в странах Евросоюза, Китае, Израиле, Индии.

Однако глава направления импортозамещения оборудования КРОК Наталия Софронова напоминает, что массовое применение разработка нашла в микроконтроллерах и устройствах интернета вещей. У архитектуры действительно видится неплохое будущее, но процессоров общего назначения на RISC-V на массовом рынке вообще нет.

Впрочем, директор департамента по координации реализации национальных проектов Объединенной приборостроительной корпорации (управляет «Росэлектроникой», входящей в «Ростех») Андрей Матвеенко объяснил, что поначалу в серверах и компьютерах для поставок в госучреждения будут использовать российские процессоры «Байкал-М».

Бизнес-план проекта предусматривает, что уже в 2025 году будет продано 60 тысяч компьютеров и серверов на базе новых процессоров. Их совокупная стоимость составит 7 миллиардов рублей.

В феврале сообщалось, что из-за проблем с отечественными разработками правительство резко ослабило критерии для перехода на собственное программное обеспечение. Теперь российским будет считаться даже софт с незначительными доработками, что позволит выполнить поставленный план. В апреле власти решили бороться с нежеланием государственных учреждений использовать отечественные разработки.

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