Россия решила перейти на свой софт только в отчетах

Переход на свой софт в России окажется формальным, потому что разработчикам не придется подтверждать существенную доработку иностранных программ, чтобы попасть в реестр отечественного программного обеспечения (ПО). Об этом со ссылкой на проект поправок к постановлению правительства об импортозамещении в сфере ПО пишут «Ведомости».
Подлинность документа, на который ссылается издание, подтвердили представители трех крупных компаний-разработчиков и двух профильных ассоциаций. Они же рассказали, что ранее в нем было требование оригинальной разработки.
Но финальная версия законопроекта, уверены источники, составлена для улучшения показателей в отчетах. Она позволяет включать в реестр копии иностранного свободного ПО или российские разработки с использованием его ключевых элементов.
Одновременно из предложений исчезли квоты на участие в экспертном совете по программному обеспечению для представителей российских ассоциаций разработчиков, которые могли бы говорить о проблеме. Также поставщиков избавят от необходимости вносить в реестр каждую программу из сборника ПО.
Существенная доработка означает, что у разработчиков есть исключительные права на продукт. Проверка этого условия в 2019 году заставила исключить российскую программу AlterOffice из реестра, но спустя год продукт вернули. В компании-разработчике указали, что повысили уникальность программы с 12 до 36 процентов.
Представители отрасли указывают, что удаленный из финальной версии пункт позволял выделять продукты, в которых есть существенный вклад российских программистов, то есть у разработчика имеются соответствующие компетенции. Однако в нынешнем виде, как отмечает руководитель юридической фирмы «Интернет и право» Антон Серго, для попадания в реестр достаточно, например, перевода меню программы со свободной лицензией на русский язык, и такого ПО в реестре немало.
В ноябре 2020-го сообщалось, что переход критической IT-инфраструктуры на российское программное обеспечение, который должен был начаться с 1 января 2021 года, отложен минимум на три года. Соответствующее требование президента страны Владимира Путина натолкнулось на отсутствие в России необходимых решений и длительные сроки, которые требуются для разработок.