Экономика
 
Последние новости
Солнечный свет оказался защитой от смерти из-за коронавируса
Мужчина куда-то засунул лотерейный билет и чуть не лишился 11 миллионов рублей
Полицейские убили темнокожего в машине и спровоцировали беспорядки в США
В офисе Зеленского оценили возможность возобновления войны в Донбассе
В Госдуме украинского тяжелоатлета посчитали уродом за строки о сгоревшей Москве
Названы основные признаки старческих болезней
Россияне рассказали о желании переселиться на другую планету
На Госуслугах решили создать новые суперсервисы
Россиянам отсоветовали спешить с покупкой квартир
Новости партнеров

Власти начнут бороться с нежеланием переходить на российский софт

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российские власти признали проблемы с переходом на отечественный софт и намерены бороться за то, чтобы ускорить темпы импортозамещения. На трудности пожаловалась компания «Алми Партнер», руководство которой считает, что в госорганах не желают покупать российское ПО, пишет «Коммерсантъ».

Разработчик отправил письмо вице-премьеру Андрею Белоусову. Тот 6 апреля дал поручения Минпромторгу, Минцифры, Минэкономразвития, Минфину и другим министерствам. В Минцифры подтвердили его получение.

Уровень замещения иностранного программного обеспечения российским падает с 2019 года. В «Алми Партнер» считают, что при размещении госзаказов ставятся необоснованные барьеры, из-за чего получить контракт невозможно.

С 2016 года госорганы должны закупать ПО из специального реестра отечественного софта. Исключения допускаются, если в нем нет аналогов иностранного. Предполагалось, что к 2021 году доля российского ПО в госорганах достигнет 60 процентов.

Жалобу компании, которая разрабатывает операционную систему AlterOS и пакет офисных программ AlterOffice, поддержали и другие отечественные разработчики. Гендиректор разработчика «Р7-Офис» Наталия Агафонова напомнила, что нередко в госзакупках специально прописываются требования под иностранную компанию.

В свою очередь глава совета директоров разработчика BaseALT Алексей Смирнов заметил, что основной проблемой импортозамещения остается заточенность государственных информационных систем под Windows. При этом он полагает, что в ближайшее время ситуация ухудшится, так как Минцифры намерено упростить доступ в реестр отечественного ПО.

Если инициатива пройдет, то считаться российской сможет разработка с незначительными изменениями. Компания получит на нее патент в Роспатенте, и пока его не оспорят в суде, она будет обладать исключительными правами на ПО. Однако, подчеркнул Смирнов, фактически компания может не иметь никакого отношения к разработке, то есть переход на российский софт состоится только на бумаге.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер предупредил, что если компанию заставят переходить на отечественный софт на общих основаниях, то ее ожидают финансовые проблемы.

Год назад Минцифры, тогда еще Минкомсвязь, по поручению президента страны Владимира Путина разработало указ о переходе на отечественное ПО и оборудование до 1 января 2021 года и 1 января 2022 года соответственно. В ноябре 2020-го сроки сдвинули на три года, поскольку оказалось, что аналогов зарубежных разработок в России нет и разработать их в кратчайшие сроки невозможно.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Правительство переустановит софт
«Газпром» предупредил о проблемах из-за российского софта
Россия решила перейти на свой софт только в отчетах
Россия провалила переход на свой софт
Другие материалы рубрики
Экономика00:0323 марта

Клановая экономика

Россия ищет новый путь развития. Почему пример хотят взять с Кореи?
18:06 8 апреля

Банк Хоум Кредит запустил Накопительный счет и новую акцию по карте

13:16 8 апреля

В Кремле признали нехватку дешевой рабочей силы для прорыва

12:52 8 апреля

Северный Кавказ оказался перед угрозой остаться без света из-за долгов

Экономика00:0115 марта

Страна советов

Компании по всему миру теряют миллиарды из-за неудачных консультаций. Россия тоже в опасности
12:21 8 апреля

В России задумали бороться с ценами на бензин по-новому

12:33 8 апреля

Завод «Символ» попросил Генпрокуратуру и ЦБ защитить его от рейдерского захвата

12:00 8 апреля

В России сократят список запрещенных для женщин профессий

Экономика00:01 8 марта

Женская доля

Мировая экономика ежегодно теряет триллионы долларов из-за мужчин. Как женщины исправят ситуацию?
11:16 8 апреля

Бензин в России подорожал с опережением графика

10:25 8 апреля

Цены на газ установили рекорд

09:56 8 апреля

Россияне остались довольны повышением налогов

Россия
Российский школьник принес пистолет в школу и открыл огонь в раздевалке
«Мы предложили Ельцину перейти с водки на пиво»
Сотни тысяч россиян в 1990-х проголосовали за Партию любителей пива. Как это было возможно?
В России второй день подряд выявили менее 9 тысяч случаев коронавируса
«Все ахнули, увидев торговый зал»
 
Глава центра Гамалеи оценил вероятность роста заболеваемости COVID-19 в апреле
Собянин пообещал вторую волну реновации «круче и больше» первой
«Ощущение, что начинается слабоумие»
Россияне месяцами не могут оправиться после COVID-19. Почему их мучают депрессия и головные боли?
Все материалы
Мир
«Либо убей, либо погибни»
Яды, бомбы, интриги. Как легендарная разведка «Моссад» 70 лет устраняет врагов еврейского государства?
Все материалы
Бывший СССР
Потеряли границы
Как грузинские святыни оказались на территории Азербайджана из-за ошибок в советских картах
Познер покинул Тбилиси после протестов из-за его визита
Телеведущему припомнили слова о том, что Абхазия никогда не была частью Грузии
«Запад бросил белорусскую оппозицию»
Противники Лукашенко впервые не смогли вывести людей на улицы. Можно ли назвать это победой власти?
«Мы думали, что Порошенко — это дно»
Украинский политик Анатолий Шарий — о борьбе Зеленского с оппозицией и грязных методах спецслужб
Все материалы
Экономика
Минсельхоз прокомментировал ожидаемый рост цен на майонез
Точка кипения
Компании во всем мире борются с выгоранием сотрудников. Как с этой проблемой поступают в России?
Стало известно о подготовке хакерами масштабной атаки на счета россиян в мае
ВТБ снизил ставки по ипотеке
Чужими руками
Компании по всему миру нашли легкий способ выхода на биржу. Он дает миллиарды, но рушит экономику
Все материалы
Силовые структуры
Снимавшие видео дома у Славы Зайцева незнакомцы заинтересовали СК
«Не сдашь оперов — будешь сидеть»
Как полицейские задержали наркоторговца, но сами оказались в тюрьме после вмешательства ФСБ
Двух бывших полицейских посадили на 11 лет и оштрафовали на 100 миллионов рублей
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
В СК ответили депутату Госдумы по поводу меры пресечения Эдварду Билу
«Убить на зоне могут лишь спецназ и плохая медицина»
Как устроена жизнь в российских колониях и почему вокруг них столько мифов? Отвечает бывший арестант
Воры в законе массово отказались от своих титулов в российских колониях и СИЗО
Все материалы
Наука и техника
Демонстрация в честь принятия новой конституции СССР. Декабрь 1936 года«Обманули самым неслыханным образом»
Сталин дал СССР новую конституцию и обещал честные выборы. Почему потом он начал Большой террор?
«Мы как никогда близки к концу света»
 
Последний вздох
Ученые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
Все материалы
Спорт
Панарин установил клубный рекорд «Нью-Йорк Рейнджерс»
«В три года выбил деду челюсть одним ударом»
Сын знаменитого боксера Кости Цзю не знает поражений на ринге. Повторит ли он успех отца?
Бывший чемпион UFC анонсировал бой с Мэйуэзером
По старой памяти
Новая битва Моуринью с МЮ, лондонское дерби и суперматч «Сити» с «Лидсом» — главные интриги тура АПЛ
Овечкин приблизился к пятой позиции в списке лучших снайперов в истории НХЛ
«Олимпийская сказка, прощай!»
Олимпийскому движению 125 лет: какими были самые скандальные и трагические игры XX века
Россиянка нокаутировала соперницу за 29 секунд в дебютном бою в Bellator
Все материалы
Культура
На десять девчонок
Чипирование жен, русская магия и чернокожие кошмары: главные сериалы апреля
«Дальше будет еще труднее»
Илья Лагутенко о выживании в пандемию, любви к русскому рэпу и победе над ленью
Элена ЦагринуНародные мотивы
Рок, шансон или Манижа: кто победит на одном из самых скандальных «Евровидений» в истории?
Все материалы
Интернет и СМИ
Мать разбогатела на интимных фото и изменилась до неузнаваемости
«Я рад, когда надо мной смеются»
Он дружит со звездами и хранит тайны президентов. Как Дмитрий Гордон стал мемом в России?
Роскомнадзор подал в суд на Первый канал
«По закону или по понятиям?»
Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
В России обсудили единые правила регулирования интернета
Фильм Собчак о скопинском маньяке вызвал скандал в сети
Маньяк в интервью обещал заняться одной из жертв. Теперь Собчак рискует потерять деньги от рекламы
Участники популярного телешоу пожаловались на унижения во время съемок
Все материалы
Ценности
Русскую мошенницу оставят в тюрьме США из-за ее гордости за свои преступления
OnlyFans-модель Мария Новосад«Я несу в этот мир наслаждение»
Как россиянки научились зарабатывать миллионы на откровенных фото
Розыгрыш фанатки брендов с помощью мусорного ведра рассмешил пользователей сети
Король-многоженец
Как африканский правитель набирает гарем и скупает самолеты, пока его народ страдает от нищеты
Модель покормила ребенка грудью на камеру и дала отпор оскорбившим ее мужчинам
Леди ГагаЕдиное целое
Как одежда шахтеров и военных заменила женщинам сексуальные платья
Блогерша испробовала накладные ногти на собаке и вывела из себя подписчиков
Все материалы
Путешествия
«Некоторые живут прямо на земле»
Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
«Если вы их найдете, они вас убьют»
Как россиянин отправился на поиски настоящих дикарей в эквадорской Амазонии
«Буквально теряешь голову»
Таинственные пещеры, буйство ароматов и шумные рынки: зачем ехать в Турцию весной
Amelia Earhart (1898-1937), American aviator, smiling as she stands near her plane.«Иначе я перестану себя уважать»
Как знаменитая летчица боролась за права женщин, в одиночку перелетела Атлантику и погибла в небе
Все материалы
Из жизни
Уродливый галстук помешал полиции найти грабителя банка
140-килограммовая затворница рассказала о похудении на 63 килограмма
Принц в тени
Умер принц Филипп. Муж королевы Елизаветы II застал Гитлера, расцвет Beatles и распад СССР
Принц Гарри и Меган Маркл вызвали полицию девять раз за девять месяцев
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»
Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
Девушка посоветовала бороться с тошнотой мычанием
«Каждый житель чувствует себя морским волком»
История россиянки, которая переехала в Гамбург, поборола депрессию и нашла себя
Все материалы
В России перестали выдавать новые BMW из-за проблем с двигателем
Видео: коллекция советских Жигулей, на которых не ездили 40 лет
Как самые обычные и очень редкие Лады сохранились в первозданном виде
Дрэг-гонку новой BMW 4-Series и Toyota GR Supra показали на видео
Супруг королевы и его автомобили
Авто-биография покойного принца Филиппа — герцога эдинбургского, мужа Елизаветы II
Subaru украсила новый BRZ фирменными аксессуарами
Кладбище почтовых фургонов
Видео: как под открытым небом умирают десятки грузовичков «Почты России»
Mansory показала первый тюнинг-кит для нового Rolls-Royce Ghost
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы