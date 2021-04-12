Власти начнут бороться с нежеланием переходить на российский софт

Российские власти признали проблемы с переходом на отечественный софт и намерены бороться за то, чтобы ускорить темпы импортозамещения. На трудности пожаловалась компания «Алми Партнер», руководство которой считает, что в госорганах не желают покупать российское ПО, пишет «Коммерсантъ».

Разработчик отправил письмо вице-премьеру Андрею Белоусову. Тот 6 апреля дал поручения Минпромторгу, Минцифры, Минэкономразвития, Минфину и другим министерствам. В Минцифры подтвердили его получение.

Уровень замещения иностранного программного обеспечения российским падает с 2019 года. В «Алми Партнер» считают, что при размещении госзаказов ставятся необоснованные барьеры, из-за чего получить контракт невозможно.

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С 2016 года госорганы должны закупать ПО из специального реестра отечественного софта. Исключения допускаются, если в нем нет аналогов иностранного. Предполагалось, что к 2021 году доля российского ПО в госорганах достигнет 60 процентов.

Жалобу компании, которая разрабатывает операционную систему AlterOS и пакет офисных программ AlterOffice, поддержали и другие отечественные разработчики. Гендиректор разработчика «Р7-Офис» Наталия Агафонова напомнила, что нередко в госзакупках специально прописываются требования под иностранную компанию.

В свою очередь глава совета директоров разработчика BaseALT Алексей Смирнов заметил, что основной проблемой импортозамещения остается заточенность государственных информационных систем под Windows. При этом он полагает, что в ближайшее время ситуация ухудшится, так как Минцифры намерено упростить доступ в реестр отечественного ПО.

Если инициатива пройдет, то считаться российской сможет разработка с незначительными изменениями. Компания получит на нее патент в Роспатенте, и пока его не оспорят в суде, она будет обладать исключительными правами на ПО. Однако, подчеркнул Смирнов, фактически компания может не иметь никакого отношения к разработке, то есть переход на российский софт состоится только на бумаге.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер предупредил, что если компанию заставят переходить на отечественный софт на общих основаниях, то ее ожидают финансовые проблемы.

Год назад Минцифры, тогда еще Минкомсвязь, по поручению президента страны Владимира Путина разработало указ о переходе на отечественное ПО и оборудование до 1 января 2021 года и 1 января 2022 года соответственно. В ноябре 2020-го сроки сдвинули на три года, поскольку оказалось, что аналогов зарубежных разработок в России нет и разработать их в кратчайшие сроки невозможно.