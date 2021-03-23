«Газпром» предупредил о проблемах из-за российского софта

Глава «Газпрома» Алексей Миллер предупредил о серьезных финансовых проблемах компании в случае, если ее обяжут переходить на российское программное обеспечение на общих основаниях. Соответствующее письмо он направил в адрес премьера Михаила Мишустина, сообщает РБК.

По оценке Миллера, затраты на отечественный софт и оборудование, если стараться завершить процесс до 2025 года, составят 180 миллиардов рублей. Это станет слишком большой единовременной финансовой нагрузкой и негативно повлияет на экономические показатели.

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Он предложил исключить из проекта указа конкретные сроки перехода на российский софт, которые прописаны на данный момент. В текущей версии отказаться от использования иностранного ПО следует до 1 января 2024 года, а оборудования — до 2025 года.

Представитель Минцифры подтвердил, что письмо находится на рассмотрении. Это ведомство участвовало в разработке проекта президентского указа.

Между тем Миллер в письме также обратил внимание, что «Газпром» и раньше пытался достучаться в различные министерства, но его предложения не учитывались. К письму прилагаются замечания первого замглавы «Газпрома» Олега Аксютина, которые тот отправлял в Минпромторг 22 января.

В них для компаний, относящихся к субъектам критической информационной инфраструктуры («Газпром» входит в их число), предлагается сделать исключение, чтобы они сами разрабатывали и утверждали планы по переходу на российское ПО и оборудование. Аксютин предупредил, что спешка в случае нефтегазовых компаний опасна, а столь серьезная модернизация должна сопровождаться остановкой работы промышленных объектов. Ведь, как правило, на таких предприятиях работают единые программно-аппаратные комплексы, менять их по частям просто невозможно.