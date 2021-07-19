В США рассказали о зависимости от Индии российских Су-30

The Drive: у России нет своих финансов на новый однодвигательный истребитель

Россия при создании истребителей Су-30 финансово зависела от Индии, рассказывает The Drive.

В публикации американского издания отмечается, что Москве до сих пор не удается продать Дели и другим партнерам двухдвигательный истребитель пятого поколения Су-57, в связи с чем возникла потребность в разработке доступного однодвигательного самолета, который может быть представлен на Международном авиационно-космическом салоне 2021 года (МАКС-21).

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Вспоминая историю Су-30, в The Drive допускают, что перспективы нового истребителя будут определяться возможностью получения зарубежного финансирования. «Стоит отметить, что успешное семейство многоцелевых истребителей Су-30 почти полностью зависело от финансирования из Индии, чтобы добиться какого-либо прогресса на протяжении большей части 1990-х и 2000-х годов, и этот самолет получил ряд экспортных заказов еще до того, как Россия тоже заинтересовалась им и приобрела версию Су-30СМ», — пишет издание.

В июле украинское информационно-консалтинговое агентство Defense Express написало, что военный самолет, который «Ростех» планирует продемонстрировать на МАКС-21, будет однодвигательным истребителем — клоном американского F-35 Lightning II, доступным по цене для иностранных заказчиков.