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14:02, 13 июля 2025Россия

Путин рассказал о совещаниях в необычном месте

Владимир Путин сообщил, что иногда проводит совещания прямо в «Аурусе»
Ольга Коровина

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин признался, что иногда проводит рабочие совещания прямо в своем автомобиле Aurus («Аурус»). Его слова передает журналист Павел Зарубин в Telegram.

«В дороге разговариваем, чего же время терять. Сейчас ехали сюда — полпред сидел в машине и губернатор. Говорили о ситуации в области, в регионе. Полезный разговор», — отметил президент.

Также глава государства поделился своими впечатлениями от использования автомобиля российской марки. «Машина комфортная и довольно большая. Удобная для того, чтобы здесь общаться», — добавил Путин.

Ранее стало известно, что вдова бывшего премьера Японии Синдзо Абэ Акиэ Абэ прокатилась по Москве на Aurus, который предоставил ей президент Владимир Путин.

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