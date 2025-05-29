Вдова бывшего премьера Японии прокатилась на Aurus Путина

Путин предоставил вдове Синдзо Абэ свой Aurus для поездки в Большой театр

Вдова бывшего премьера Японии Синдзо Абэ Акиэ Абэ прокатилась по Москве на Aurus, который предоставил ей президент России Владимир Путин. Об этом в своем Telegram-канале рассказал журналист Павел Зарубин.

«После беседы в Кремле Акиэ Абэ отправилась в Большой театр. Владимир Путин галантно предоставил ей свою машину», — написал Зарубин.

29 мая Путин принял Акиэ Абэ в Кремле. Президент вручил ей букет цветов, на что вдова бывшего премьер-министра Японии по-русски сказала спасибо. Российский лидер заявил, что очень рад ее видеть, а также что знает и помнит, как та всегда сопровождала мужа во время его поездок в РФ.

В Синдзо Абэ выстрелили 8 июля 2022 года, когда он выступал с речью в японском городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. В него из самодельного оружия стрелял 41-летний бывший военный Тэцуя Ямагами, экс-премьер получил ранения в шею и грудную клетку.