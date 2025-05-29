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20:42, 29 мая 2025Мир

Путин принял в Кремле вдову убитого премьер-министра Японии. Она расплакалась во время встречи

Путин принял в Кремле вдову убитого премьер-министра Японии Акиэ Абэ
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)
Акиэ Абэ

Акиэ Абэ. Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин принял в Кремле Акиэ Абэ — вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Путин вручил ей букет цветов, на что Акиэ Абэ по-русски сказала спасибо. Российский президент высказался, что очень рад ее видеть, а также что знает и помнит, как та всегда сопровождала мужа во время его поездок в Россию.

«Ваш муж очень многое сделал для развития российско-японских отношений. И у меня с ним сложились очень добрые личные отношения. Видел, что он искренне стремился к полному восстановлению российско-японского сотрудничества и многое для этого делал. <…> Мы ему очень благодарны за его позицию, мы с уважением всегда относились к его работе на этом направлении и мы помним о его вкладе в развитие российско-японского сотрудничества. Память о нем и о его деятельности, о его работе у нас в России бережно хранится», — заявил Путин.

Судя по кадрам со встречи, Акиэ Абэ расплакалась, когда российский президент вспоминал о покойном экс-премьере Японии.

После встречи в Кремле Акиэ Абэ отправилась в Большой театр на президентском «Аурусе», как отметил журналист Александр Юнашев, Путин предоставил ей свой автомобиль.

Абэ застрелили почти три года назад на предвыборном митинге

В Синдзо Абэ выстрелили 8 июля 2022 года, когда он выступал с речью в японском городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. В него из самодельного оружия стрелял 41-летний бывший военный Тэцуя Ямагами, экс-премьер получил ранения в шею и грудную клетку.

Абэ доставили в больницу и несколько часов боролись за его жизнь, однако спасти премьера не удалось.

Путин сразу выразил соболезнования. Он назвал Абэ выдающимся государственным деятелем, который много сделал для развития добрососедских отношений между Москвой и Токио. «Мы поддерживали с Синдзо регулярные контакты, в которых в полной мере проявлялись его прекрасные личные и профессиональные качества. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах всех, кто его знал», — говорилось в сообщении Путина.

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Абэ встречался с Путиным 27 раз и называл его другом

Абэ дважды был премьер-министром Японии — с 2006 по 2007 год и с 2012 по 2020-й. За второй срок на посту он провел рекордные 27 встреч с российским президентом. Лидеры обращались друг к другу на ты, вместе посещали матчи по дзюдо и в целом поддерживали очень теплые личные отношения. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что отношения между двумя лидерами «были по-настоящему дружескими, взаимоуважительными и основывались на личной симпатии».

Японский премьер проводил достаточно прагматичную политику в отношении России и предпринимал усилия по наращиванию экономического сотрудничества. В 2016 году он представил Путину план экономического сотрудничества, а также пригласил российского лидера на свою малую родину, в небольшой городок Нагато в префектуре Ямагата. Поездка Путину понравилась. «Очень красиво, особенно сегодня — утром снег пошел, просто сказочная там атмосфера. И хочу поблагодарить жителей провинции и города за теплый прием», — сказал он на переговорах с Абэ.

На протяжении своего премьерства Абэ последовательно добивался подписания мирного договора с Россией и разрешения территориального спора вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. В 2018 году ему удалось немного продвинуться вперед: японский и российский лидеры договорились активизировать переговоры на основании советско-японской декларации 1956 года.

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«Владимир, ты и я видим одно и то же будущее. Давай идти вперед, Владимир. Ради российской молодежи. Ради тех японцев, в чьих руках будущее, — взывал Абэ к Путину на их последней личной встрече во Владивостоке. — Давайте вместе создадим историю». Но застопорившиеся переговоры окончательно зашли в тупик после принятия поправок в конституцию России, одна из которых запрещала отчуждение российских территорий. После того как Япония ввела против России санкции из-за боевых действий на Украине, Москва в одностороннем порядке вышла из мирных переговоров.

В своих мемуарах, которые были опубликованы через семь месяцев после его гибели, Синдзо Абэ вспомнил о Путине словами «выглядит холодным, но против ожиданий он искренен и не так уж холоден. Любит черный юмор».

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