Путин выразил соболезнования в связи со смертью Синдзо Абэ

Президент Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-премьера Японии Синдзо Абэ

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства назвал погибшего выдающимся государственным деятелем, который долгое время возглавлял правительство Японии и много сделал для развития добрососедских отношений между Москвой и Токио, жизнь которого «оборвала рука преступника».

«Мы поддерживали с Синдзо регулярные контакты, в которых в полной мере проявлялись его прекрасные личные и профессиональные качества. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах всех, кто его знал», — говорится в телеграмме Владимира Путина.

О покушении на экс-премьера Японии стало известно утром 8 июля. Инцидент произошел во время предвыборного мероприятия в японском городе Нара. Бывший моряк Сил самообороны Японии подошел к политику со спины и выстрелил в него из дробовика. Позже он заявил следователям, что был недоволен политикой Абэ и желал его убить.