Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Власти Японии сообщили о состоянии Синдзо Абэ после госпитализации

Премьер Японии Кисида назвал тяжелым состояние Синдзо Абэ после покушения

Фото: Kyodo / Reuters

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ жив и после госпитализации находится в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь. Об этом заявил действующий премьер-министр страны Фумио Кисида, передает телеканал NHK.

«В настоящее время врачи делают все, что в их силах. Я надеюсь и молюсь, чтобы бывший премьер-министр Абэ пережил это», — заявил Кисида. Он подчеркнул злонамеренность и варварство подобного нападения и заявил, что покушение не станет причиной для переноса выборов, которые были назначены на 10 июля.

Власти страны сообщили о покушении на Абэ утром 8 июля. 41-летний подозреваемый, который на данный момент задержан, выстрелил в политика сзади и ранил его в грудь во время уличного выступления. Экс-премьер упал на землю, позже его госпитализировали. В процессе транспортировки у него остановилось сердце.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Власти Японии сообщили о состоянии Синдзо Абэ после госпитализации
Лавров отреагировал на нежелание госсекретаря США фотографироваться с ним
Раскрыта оптимальная стоимость авиабилетов в Египет летом
Назвавший Россию задницей иностранный футболист вернулся в «Спартак»
Пассажирский самолет загорелся в аэропорту после посадки и попал на видео
Украина обратилась к Канаде из-за турбин для «Северного потока»
Выявлен новый фактор для регенерации конечностей
Напавшего на Абэ заподозрили в изготовлении оружия на 3D-принтере
Момент аварии на МКАД с участием девяти автомобилей попал на видео
Пару россиян задержали за попытку сжечь в подвале женщину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.