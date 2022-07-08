Власти Японии сообщили о состоянии Синдзо Абэ после госпитализации

Премьер Японии Кисида назвал тяжелым состояние Синдзо Абэ после покушения

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ жив и после госпитализации находится в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь. Об этом заявил действующий премьер-министр страны Фумио Кисида, передает телеканал NHK.

«В настоящее время врачи делают все, что в их силах. Я надеюсь и молюсь, чтобы бывший премьер-министр Абэ пережил это», — заявил Кисида. Он подчеркнул злонамеренность и варварство подобного нападения и заявил, что покушение не станет причиной для переноса выборов, которые были назначены на 10 июля.

Власти страны сообщили о покушении на Абэ утром 8 июля. 41-летний подозреваемый, который на данный момент задержан, выстрелил в политика сзади и ранил его в грудь во время уличного выступления. Экс-премьер упал на землю, позже его госпитализировали. В процессе транспортировки у него остановилось сердце.