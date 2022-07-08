Состояние Абэ ухудшилось во время транспортировки в больницу

NHK: после покушения экс-премьер Японии Синдзо Абэ был в сознании и откликался на речь

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ после покушения сначала был в сознании и откликался на речь, передает телеканал NHK.

Нападение на политика было совершено в пятницу около 11:30 по местному времени (05:30 по московскому) в ходе выступления Абэ в префектуре Нара. Известно, что было два выстрела, бывший глава правительства упал после второго, так как пуля попала в грудь. В полиции рассказали, что в первые минуты после покушения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки в больницу, его состояние стало критическим «с остановкой сердца и легких».

Сейчас за жизнь политика борются врачи Университета префектуры Нара. Медики оценивают состояние пациента как тяжелое.

Подозреваемым оказался 40-летний местный житель Тецуя Ямагами. Мотивы действий предполагаемого преступника пока неизвестны.

В правительстве Японии в связи с инцидентом создан кризисный штаб.