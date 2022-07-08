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Состояние Абэ ухудшилось во время транспортировки в больницу

NHK: после покушения экс-премьер Японии Синдзо Абэ был в сознании и откликался на речь
Синдзо Абэ

Синдзо Абэ. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ после покушения сначала был в сознании и откликался на речь, передает телеканал NHK.

Нападение на политика было совершено в пятницу около 11:30 по местному времени (05:30 по московскому) в ходе выступления Абэ в префектуре Нара. Известно, что было два выстрела, бывший глава правительства упал после второго, так как пуля попала в грудь. В полиции рассказали, что в первые минуты после покушения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки в больницу, его состояние стало критическим «с остановкой сердца и легких».

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