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В Японии создали кризисный штаб в связи с покушением на экс-премьера Абэ

Kyodo: в правительстве Японии создали кризисный штаб после покушения на экс-премьера Абэ
Синдзо Абэ

Синдзо Абэ. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В правительстве Японии создали кризисный штаб в связи с совершенным покушением на экс-премьера страны Синдзо Абэ, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Глава правительства Японии Фумио Кисида отменил все свои планы и срочно вернулся в Токио. До этого у него было запланировано мероприятие в рамках избирательной кампании в преддверии предстоящих 10 июля выборов в верхнюю палату парламента. Кисида находился на северо-востоке Японии, в префектуре Ямагата.

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Нападение на Абэ было совершено в пятницу, 8 июля. Неизвестный выстрелил в спину политику, после чего Абэ упал. Он получил ранение в область груди, медики провели ему массаж сердца.

Абэ госпитализировали, состояние бывшего премьер-министра оценивается как тяжелое. Он впал в кому. Экстренные службы сообщили, что у политика остановились сердце и легкие.

Полиция задержала подозреваемого в нападении.

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Марина Совина
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